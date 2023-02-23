В Пензе почтили память павших воинов Общество

Пенза, 23 февраля 2023. PenzaNews. Традиционные мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества, состоялись в Пензе в четверг, 23 февраля.

Фото: Pnzreg.ru

Они начались в храме-часовне Михаила Архангела на проспекте Победы, где прошел молебен в честь российских воинов.

Затем представители власти, правоохранительных органов и общественных организаций, а также рядовые жители областного центра возложили цветы и венки к монументу воинской и трудовой славы пензенцев.

Собравшиеся почтили минутой молчания память всех, кто погиб, защищая Родину.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», накануне Дня защитника Отечества в Пензе состоялись торжественное мероприятие и митинг-концерт.

Кроме того, порядка 60 пензенцам, внесшим вклад в социально-экономическое развитие области, губернатор Олег Мельниченко вручил государственные и региональные награды.

23 февраля руководитель субъекта федерации поздравил с праздником офицеров и курсантов филиала Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулева.