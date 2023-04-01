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Глава Пензы оценил ход строительства транспортной развязки на трассе М5

14:21 | 01.04.2023 | Общество

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Пенза, 1 апреля 2023. PenzaNews. Глава Пензы Александр Басенко оценил ход строительства транспортной развязки на 624 км федеральной трассы М5 «Урал» в минувшую пятницу, 31 марта. Об этом говорится в сообщении пресс-службы мэрии.

Глава Пензы оценил ход строительства транспортной развязки на трассе М5

Фото: Penza-gorod.ru

«Изначально объект дорожной инфраструктуры был рассчитан к сдаче в 2025 году. Сегодня график работ скорректирован за счет увеличения объема финансирования на текущий год. На финишную прямую подрядная компания планирует выйти к концу I квартала 2024 года», — отмечается в тексте.

В нем поясняется, что в настоящее время ведутся работы по бетонированию опор основной развязки и надземного пешеходного перехода, а также по устройству земляного полотна со всех подъездных сторон.

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«Продолжается вынос газопровода и двух линий электропередач», — добавляется в сообщении.

Из него следует, что основной объем работ по строительству развязки начнется в весенне-летний период.

В тексте напоминается, что строительство объекта было начато в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

«В настоящее время работы ведутся за счет использования федеральных средств, предоставленных городу в качестве инфраструктурного кредита», — уточняется в нем.

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