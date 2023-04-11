Представители власти выразили соболезнования в связи с кончиной Николая Инюшкина Общество

Пенза, 11 апреля 2023. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко, спикер Законодательного собрания Вадим Супиков, члены облправительства, депутаты регионального парламента, председатель пензенской гордумы Владимир Мутовкин и глава города Александр Басенко выразили соболезнования родным и близким историка-краеведа, журналиста, доктора философских наук, почетного профессора ПГПУ имени В.Г. Белинского, профессора кафедры «Изобразительное искусство и культурология» ПГУ Николая Инюшкина, скончавшегося на 87-м году жизни.

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«Николай Михайлович обладал глубокими знаниями, обширнейшим кругозором, мудростью и душевной чуткостью, был выдающейся личностью и добрым, внимательным, открытым человеком. Он щедро делился со своими учениками накопленным духовным богатством, вкладывал свой опыт и знания в культурно-нравственное воспитание жителей Пензенской области», — говорится в некрологе, размещенном на сайте областного правительства.

«Имя Николая Михайловича Инюшкина занимает почетное место в истории Сурского края. Светлая память о нем навсегда останется в наших сердцах», — добавляется в тексте.