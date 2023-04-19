Мария Львова-Белова посетила с рабочим визитом Пензенскую область Общество

Пенза, 19 апреля 2023. PenzaNews. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова посетила с рабочим визитом Пензенскую область в среду, 19 апреля.

Фото: Deti.gov.ru

По итогам рабочей встречи с губернатором Олегом Мельниченко детский омбудсмен сообщила, что в Пензе откроют еще два подростковых центра.

«Пензенский подростковый центр «Двор» стал первым в стране. Через него прошли 500 ребят — разных, сложных, иногда с деструктивным поведением. Достигнута договоренность по подростковым пространствам еще в двух районах города», — сказала Мария Львова-Белова.

Она добавила, что в Пензе также запустят службу уличной социальной работы с подростками.

По словам детского омбудсмена, этот формат наиболее ориентирован на выявление беспризорности и безнадзорности, помогает определять территории риска, предотвращать противоправное поведение.

Фото: Deti.gov.ru

Кроме того, Мария Львова-Белова отметила, что Пензенская область стала первым регионом, где по поручению президента России Владимира Путина был запущен пилотный проект «Профилактика социального сиротства детей до четырех лет», реализация которого приводит к сокращению числа детей в домах ребенка.

«За год малышей, которые оказались в «Пензенском доме ребенка», стало почти в два раза меньше. Сейчас их всего 29. 41% детей находятся там по заявлению родителей. А потому важно поддержать семьи, чтобы дети могли вернуться назад. Или искать варианты родственной опеки», — сказала она.

По ее словам, если ребенок оказался в учреждении, необходимо оперативно составить межведомственный план работы, чтобы он рос в домашнем окружении — в кровной, родственной или замещающей семье.

«Договорились с губернатором, что специалистам органов опеки будут выделены машины, чтобы они быстрее могли выполнить свои функции — добраться до семей, где требуется помощь, или помочь ребенку, который остался без надзора», — сообщила уполномоченный.

В ходе рабочего визита в Пензенскую область Мария Львова-Белова посетила активный пансион «Дом Вероники» и инклюзивное арт-поместье «Новые берега», создателем которых она является.

Фото: Deti.gov.ru

«Через неделю открывается филиал «Квартала Луи» в Санкт-Петербурге, первые восемь человек из Северо-Западного федерального округа, которые будут там жить, уже определены. Запускается проект в Ростове-на-Дону. В Краснодарском крае открылось творческое пространство «Окколо». Много заявок от других регионов», — цитирует Марию Львову-Белову пресс-служба детского омбудсмена.