02:01:43 Четверг, 20 апреля
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Мария Львова-Белова посетила с рабочим визитом Пензенскую область

19:27 | 19.04.2023 | Общество

Печать

Пенза, 19 апреля 2023. PenzaNews. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова посетила с рабочим визитом Пензенскую область в среду, 19 апреля.

Мария Львова-Белова посетила с рабочим визитом Пензенскую область

Фото: Deti.gov.ru

По итогам рабочей встречи с губернатором Олегом Мельниченко детский омбудсмен сообщила, что в Пензе откроют еще два подростковых центра.

«Пензенский подростковый центр «Двор» стал первым в стране. Через него прошли 500 ребят — разных, сложных, иногда с деструктивным поведением. Достигнута договоренность по подростковым пространствам еще в двух районах города», — сказала Мария Львова-Белова.

Она добавила, что в Пензе также запустят службу уличной социальной работы с подростками.

По словам детского омбудсмена, этот формат наиболее ориентирован на выявление беспризорности и безнадзорности, помогает определять территории риска, предотвращать противоправное поведение.

Фото: Deti.gov.ru

Кроме того, Мария Львова-Белова отметила, что Пензенская область стала первым регионом, где по поручению президента России Владимира Путина был запущен пилотный проект «Профилактика социального сиротства детей до четырех лет», реализация которого приводит к сокращению числа детей в домах ребенка.

«За год малышей, которые оказались в «Пензенском доме ребенка», стало почти в два раза меньше. Сейчас их всего 29. 41% детей находятся там по заявлению родителей. А потому важно поддержать семьи, чтобы дети могли вернуться назад. Или искать варианты родственной опеки», — сказала она.

По ее словам, если ребенок оказался в учреждении, необходимо оперативно составить межведомственный план работы, чтобы он рос в домашнем окружении — в кровной, родственной или замещающей семье.

«Договорились с губернатором, что специалистам органов опеки будут выделены машины, чтобы они быстрее могли выполнить свои функции — добраться до семей, где требуется помощь, или помочь ребенку, который остался без надзора», — сообщила уполномоченный.

В ходе рабочего визита в Пензенскую область Мария Львова-Белова посетила активный пансион «Дом Вероники» и инклюзивное арт-поместье «Новые берега», создателем которых она является.

Фото: Deti.gov.ru

«Через неделю открывается филиал «Квартала Луи» в Санкт-Петербурге, первые восемь человек из Северо-Западного федерального округа, которые будут там жить, уже определены. Запускается проект в Ростове-на-Дону. В Краснодарском крае открылось творческое пространство «Окколо». Много заявок от других регионов», — цитирует Марию Львову-Белову пресс-служба детского омбудсмена.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензенской области за сутки подтверждено 80 случаев заражения коронавирусом Молодому пензенцу грозит реальный срок за хищение спиртного из магазина
До двух лет лишения свободы может получить житель Кондоля, угрожавший своей знакомой убийством Житель Пыркино предстанет перед судом за убийство супруги
В Пензенской области за сутки подтверждено 98 случаев заражения коронавирусом В Сосновоборском районе выявлен факт незаконной рубки сухостойных деревьев
Все новости
Актуальное

2007–2023 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама