Олег Мельниченко посетил Лунинский район Общество

Пенза, 14 июля 2023. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко посетил Лунинский район в минувший четверг, 13 июля.

Фото: Pnzreg.ru

«После открытия «Дня поля» посетил Лунинский район. В райцентр приезжал ранее во время весеннего паводка. Еще тогда местные жители просили сделать дорогу на улицах Степана Разина и Луговой, где никогда не было асфальта. Пообещал им, что мы исправим эту ситуацию, и обещание свое выполняю», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

«Мы строим здесь 1,4 км качественного дорожного полотна. Работы идут четко по графику, уже к 1 сентября их завершим. Пообщался с местными жителями, они отметили, что путь в школу лежит как раз по этим улицам и теперь детям будет ходить по ней безопаснее. Рад, что лунинцы довольны, это делается для них и их оценка нам важна. Теперь нужно заняться благоустройством поселка», — добавил Олег Мельниченко.

Кроме того, он сообщил, что в ходе визита в Лунинский район проверил, как идет строительство школы в селе Большой Вьяс.

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«Увиденным полностью удовлетворен, темп рабочие взяли хороший, все делают качественно. Сейчас строители укладывают кровлю, проводят наружные сети теплотрассы. Как и планировали, к концу 2023 года школу сдадим, чтобы после зимних каникул ребята уже смогли пойти на уроки в новое учебное заведение. Средства на покупку оборудования мы предусмотрели. Поручил также подготовить место под строительство площадки ГТО», — написал губернатор.

«Постепенно приводим наши районы в порядок. Буду и дальше контролировать строительство всех объектов, чтобы все было сделано качественно и в срок», — подчеркнул Олег Мельниченко.