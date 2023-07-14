00:26:53 Суббота, 15 июля
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Олег Мельниченко посетил Лунинский район

11:00 | 14.07.2023 | Общество

Печать

Пенза, 14 июля 2023. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко посетил Лунинский район в минувший четверг, 13 июля.

Олег Мельниченко посетил Лунинский район

Фото: Pnzreg.ru

«После открытия «Дня поля» посетил Лунинский район. В райцентр приезжал ранее во время весеннего паводка. Еще тогда местные жители просили сделать дорогу на улицах Степана Разина и Луговой, где никогда не было асфальта. Пообещал им, что мы исправим эту ситуацию, и обещание свое выполняю», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

«Мы строим здесь 1,4 км качественного дорожного полотна. Работы идут четко по графику, уже к 1 сентября их завершим. Пообщался с местными жителями, они отметили, что путь в школу лежит как раз по этим улицам и теперь детям будет ходить по ней безопаснее. Рад, что лунинцы довольны, это делается для них и их оценка нам важна. Теперь нужно заняться благоустройством поселка», — добавил Олег Мельниченко.

Кроме того, он сообщил, что в ходе визита в Лунинский район проверил, как идет строительство школы в селе Большой Вьяс.

Читайте также

Олег Мельниченко посетил Нижнеломовский район

«Увиденным полностью удовлетворен, темп рабочие взяли хороший, все делают качественно. Сейчас строители укладывают кровлю, проводят наружные сети теплотрассы. Как и планировали, к концу 2023 года школу сдадим, чтобы после зимних каникул ребята уже смогли пойти на уроки в новое учебное заведение. Средства на покупку оборудования мы предусмотрели. Поручил также подготовить место под строительство площадки ГТО», — написал губернатор.

«Постепенно приводим наши районы в порядок. Буду и дальше контролировать строительство всех объектов, чтобы все было сделано качественно и в срок», — подчеркнул Олег Мельниченко.

Читайте также
В Каменском районе начата проверка по факту смерти мужчины при пожаре В Пензе почти на треть сократилось количество разрытий после ремонта тепловых сетей — «Т Плюс»
В Нижнеломовском районе мужчина госпитализирован после наезда автомобиля В ДТП на трассе в Пензенской области пострадали три человека
В Колтовском при пожаре в частном доме погиб мужчина До двух лет лишения свободы может получить житель Бессоновского района, угрожавший супруге убийством
Все новости
Актуальное

2007–2023 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама