Олег Мельниченко посетил Сердобский район Общество

Пенза, 21 июля 2023. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко посетил с рабочим визитом Сердобский район в минувший четверг, 20 июля.

Фото: Pnzreg.ru

Об итогах поездки глава региона рассказал в своем Telegram-канале.

«В Сердобском районе строят новый поселок Зеленый Дол с частными домами. [...] Посетил его, чтобы оценить условия, в которых будут жить работники местного предприятия. Пока здесь по программе «Комплексное развитие сельских территорий» сдано 20 домов, в этом году мы строим еще шесть. Всего будет 48 домов. На территории поселка оборудована детская площадка. Поручил продумать создание еще одной, чтобы места для игр хватило всем ребятам. Также скоро здесь сделают спортивную площадку», — написал Олег Мельниченко.

Он добавил, что зашел в гости к новоселам, после чего отправился в Сердобск.

«Когда приезжал сюда во время паводка, принял решение выделить около 90 млн. рублей на ремонт дорог и обустройство тротуаров. Работы ведутся на улицах Тюрина, Гоголя и Куйбышева. Сдать объекты должны уже 1 августа, но есть небольшое отставание по графику. Местные жители рады, что теперь у них появятся тротуары, по которым можно будет безопасно ходить», — отметил глава региона.

«Есть и то, что меня совершенно не удовлетворило, — мусор в городе, в том числе на въезде. Поручил серьезно заняться благоустройством и чистотой Сердобска», — подчеркнул Олег Мельниченко.

Он сообщил, что, находясь в Сердобске, проверил, как ведется реконструкция парка «Березовая роща».

«Должны сдать объект к 1 сентября, но работы завершены только на 50%. Это сильное отставание от графика. Поручил наращивать темп и сделать все вовремя», — написал губернатор.

По его словам, в сквере имени П.Н. Яблочкова, где ведутся работы по благоустройству, «та же проблема с отставанием от графика».

«По плану окончание работ стоит на 21 июля. Дал срок до 1 августа. Если подрядчик взялся за объект, он должен выполнить его точно в срок», — отметил Олег Мельниченко.

«Планирую позже еще раз приехать в Сердобск, чтобы проверить, как исполнены мои поручения и выполнены работы на объектах. Нужно сделать все так, чтобы жители были довольны», — резюмировал глава региона.