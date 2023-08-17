Заместитель полпреда президента РФ в ПФО и пензенский губернатор встретились с участниками отряда «Тигр» Общество

Пенза, 17 августа 2023. PenzaNews. Заместитель полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе Олег Машковцев и губернатор Пензенской области Олег Мельниченко после церемонии награждения победителей соревнований юнармейских сборов «Гвардеец» посетили спортивно-оздоровительный лагерь «Меридиан», где проходят учебно-тренировочные сборы около 200 участников отряда содействия полиции «Тигр».

Фото: Pnzreg.ru

В ходе встречи Олег Машковцев поблагодарил ребят за работу на молодежном форуме «iВолга» в Самарской области.

«Мы, увидев ваш опыт, понимаем, что он первый, но не должен быть единственным. Именно поэтому я сюда приехал — посмотреть и убедиться, что это работает», — сказал он.

«Олег Владимирович [Мельниченко] планирует расширять «Тигр». Знаю, что есть и более амбициозные задачи, связанные с юными «Тигрятами». Это точно позволяет с уверенностью смотреть на наше подрастающее поколение. В лагере вы живете не просто так, а получая знания и навыки. И это здорово. Думаю, что ваш опыт должен быть масштабирован на весь округ», — добавил Олег Машковцев.

В свою очередь Олег Мельниченко, отвечая на вопросы участников сборов, рассказал о том, каким ему видится отряд содействия полиции «Тигр» в будущем.

«Я бы хотел видеть сплоченный коллектив молодых ребят и девушек, которые делали бы свой выбор осознанно, и чтобы в будущем каждый, кто прошел через «Тигр», имел возможность самореализации в той сфере, которую каждый для себя выберет. Самое главное, чтобы через всю свою жизнь вы пронесли принципы, привитые в отряде, чувство дружбы, товарищества, единства коллектива», — подчеркнул губернатор.

Он поддержал предложения представителей отряда об увеличении продолжительности сборов до 21 дня, а также о полевых выездах.

Фото: Pnzreg.ru

Как сообщает пресс-служба правительства Пензенской области, сборы решено проводить два раза в год. В этом году были организованы выезды на полигоны Росгвардии и филиала Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулева, где юноши и девушки приняли участие в стрельбах и ознакомились с работой беспилотных летательных аппаратов.

Сотрудники Федеральной службы войск национальной гвардии провели для юной смены показательные выступления, преподали основы тактико-специальной подготовки, маскировки, работы с картой, научили сборке и разборке автомата Калашникова, оказанию первой медицинской помощи.

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Инкассаторы Сбербанка рассказали о спецсредствах, которые применяются в их работе, а федерация практической стрельбы организовала занятия с использованием пневматического оружия.

Кроме того, состоялись встречи с участниками специальной военной операции.