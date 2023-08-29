Сердобск и Пологи стали городами-побратимами Общество

Пенза, 29 августа 2023. PenzaNews. Сердобск Пензенской области и Пологи Запорожской области стали городами-побратимами.

Фото: кадр из видео в Telegram-канале Александра Бедикина

«По поручению губернатора Пензенской области Олега Владимировича Мельниченко в настоящий момент нахожусь в служебной командировке в Запорожской области. Сегодня состоялось значимое событие. [...] С и.о. главы военно-гражданской администрации Пологовского района Сушковым Романом Викторовичем подписали соглашение об установлении побратимских связей между городом Сердобском и городом Пологи», — написал в своем Telegram-канале глава Сердобского района Александр Бедикин во вторник, 29 августа.

«У нас общая многовековая история, общее государство — Россия! Мы своих не бросаем!» — подчеркнул он.

Накануне городами-побратимами стали Кузнецк Пензенской области и Токмак Запорожской области.

Соглашение о сотрудничестве подписали глава Кузнецка Сергей Златогорский и и.о. главы военно-гражданской администрации Токмакского района Алексей Алипов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», Пензенская область оказывает шефскую помощь Токмакскому и Пологовскому районам Запорожской области.

В июне губернатор Пензенской области Олег Мельниченко и врио главы Запорожской области Евгений Балицкий подписали соглашение о сотрудничестве.