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Рафик Ибрагимов возглавил благотворительный фонд «Сияние»

17:21 | 13.09.2023 | Общество

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Пенза, 13 сентября 2023. PenzaNews. Руководитель холдинга «Термодом», заслуженный строитель России, почетный гражданин Пензенской области Рафик Ибрагимов возглавил благотворительный фонд развития татарского духовного наследия «Сияние».

Рафик Ибрагимов возглавил благотворительный фонд «Сияние». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Согласно данным единого государственного реестра юридических лиц, Рафик Ибрагимов занял пост председателя правления БФ «Сияние» в августе 2023 года.

До этого благотворительный фонд, созданный в 2010 году с целью содействия строительству новой соборной мечети в Пензе, возглавлял председатель татарской национально-культурной автономии Пензенской области, депутат городской думы Жиганша Туктаров.

Первый камень в основание соборной мечети на проспекте Победы в Пензе был заложен 28 июля 2000 года. В церемонии участвовала делегация Совета муфтиев России во главе с шейхом Равилем Гайнутдином.

Для сбора средств на строительство объекта был создан благотворительный фонд «Сияние».

Изначально мечеть планировалось открыть к 350-летию Пензы, которое отмечалось в 2013 году, однако впоследствии сроки неоднократно переносились.

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