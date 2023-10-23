В Пензе торжественно открыт бюст Бориса Зубкова Общество

Пенза, 23 октября 2023. PenzaNews. Бюст советского и российского партийного и государственного деятеля Бориса Зубкова, который в 1990–1991 годах являлся первым секретарем обкома КПСС, торжественно открыт у здания правительства Пензенской области со стороны улицы Московской.

Фото: Pnzreg.ru

Мероприятие, в котором приняли участие представители областной и городской власти, состоялось 23 октября — в 86-ю годовщину со дня рождения Бориса Зубкова.

Бронзовый бюст создан заслуженным художником России Валерием Кузнецовым.

После церемонии открытия в краеведческом музее прошла презентация книги «Борис Зубков. Уроки жизни».

«Борис Федорович переживал за развитие и становление Пензы. При его участии создан ряд строительных предприятий — ЖБК, домостроительный комбинат. Он курировал возведение целого ряда знаковых для пензенцев объектов. Это был глубоко порядочный человек, искренне болевший душой за вверенное ему дело, человек-созидатель, чуждый всякого стяжательства», — отметил губернатор Олег Мельниченко.

Он подчеркнул, что работа по сохранению памяти о пензенцах, которые внесли значительный вклад в развитие региона и с достоинством многие годы несли возложенную на них ответственность, будет продолжена.

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«Мы открыли мемориал Льву Борисовичу Ермину, почти 20 лет руководившему Пензенской областью. В этом году откроем памятник Георгу Васильевичу Мясникову — около здания пензенского союза художников, который он создал. Память легендарного председателя пензенского горисполкома Александра Евгеньевича Щербакова тоже обязательно будет увековечена. А следующий год — год 75-летия Василия Кузьмича Бочкарева, 17 лет занимавшего пост губернатора Пензенской области. Монумент появится на Юбилейной площади, созданной по его инициативе», — сказал глава региона.

«Мы также будем присваивать имена наших выдающихся земляков учебным заведениям. Сейчас мы строим новую школу в микрорайоне Заря, сдадим ее в следующем году. Предлагаю рассмотреть возможность присвоения ей имени Бориса Федоровича Зубкова», — цитирует Олега Мельниченко пресс-служба облправительства.

Зубков Борис Федорович родился 23 октября 1937 года в селе Трофимовка.

Окончил Пензенский инженерно-строительный институт и высшую партийную школу при ЦК КПСС.

В 1964–1973 годах был первым секретарем пензенского обкома ВЛКСМ.

В 1973–1979 годах — первый секретарь ленинского райкома КПСС.

С 1979 по 1989 годы являлся секретарем, с 1989 по 1990 годы — вторым секретарем, а с 1990 по 1991 годы — первым секретарем пензенского обкома КПСС. Стал последним советским руководителем Пензенской области.



Член ЦК КПСС в 1990–1991 годах.

В 1994–2007 годах был первым секретарем пензенского обкома КПРФ.

С 1997 по 2002 годы — депутат Законодательного собрания Пензенской области второго созыва.

Скончался 15 сентября 2007 года. Похоронен на Ново-Западном кладбище Пензы.