Пензенская область отмечена за успехи в реализации проектов на средства инфраструктурных бюджетных кредитов — Олег Мельниченко Общество

Пенза, 27 марта 2024. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил, что руководство Фонда развития территорий относит регион к числу субъектов РФ, где успешно реализуются значимые для граждан проекты.

Фото: Pnzreg.ru

«Накануне генеральный директор фонда Ильшат Ильгизович Шагиахметов подчеркнул успехи Пензенской области на заседании круглого стола комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам. Заседание проводилось совместно с комитетом Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, а также руководителями высших исполнительных органов власти субъектов Российской Федерации. Пензенская область отмечена за успехи в реализации проектов на средства инфраструктурных бюджетных кредитов», — констатировал Олег Мельниченко.

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Он напомнил, что в 2023 году за счет этих денег завершены три крупных объекта.

«Реконструирован путепровод на улице 40 лет Октября, построены общегородская магистраль от 2-го микрорайона Арбеково до микрорайона Заря с примыканием к федеральной трассе М5 «Урал», а также дорога между трассой «Пенза — Шемышейка» и улицей Олимпийской микрорайона «Город Спутник», — уточнил глава региона.

«Мы продолжим работу по повышению транспортной доступности новых микрорайонов, по разгрузке основных дорожных магистралей», — подчеркнул он.

Как сообщает пресс-служба облправительства, в настоящее время на средства инфраструктурных бюджетных кредитов продолжаются работы по возведению транспортно-пересадочного узла (ТПУ) в селе Засечном, ведется реконструкция дороги, соединяющей трассу «Пенза — Шемышейка» с улицей Терновского.

Средства инфраструктурных бюджетных кредитов использовались при строительстве транспортной развязки на 624 км трассы М5 «Урал».