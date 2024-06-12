На улице Славы в Пензе открыт бюст Александра Щербакова Общество

Пенза, 12 июня 2024. PenzaNews. Бюст советского партийного и государственного деятеля Александра Щербакова, который в 1965–1984 годах был председателем пензенского горисполкома, открыт на улице Славы в рамках торжественных мероприятий, посвященных Дню России и Дню города.

Фото: Pnzreg.ru

Обращаясь к участникам церемонии, губернатор Пензенской области Олег Мельниченко подчеркнул, что жители должны знать о созидателях, которые формировали облик региона.

«Александр Евгеньевич Щербаков работал в тесном сотрудничестве с первым секретарем пензенского обкома КПСС Львом Борисовичем Ерминым, входил в состав сильной управленческой команды, которую называли «созвездием Льва». Он вложил свои знания, талант, усилия в развитие областного центра», — сказал руководитель субъекта федерации.

Он добавил, что открытие бюста Александра Щербакова — еще один шаг в деле увековечивания памяти о выдающихся деятелях Пензенской области.

«За минувший год установили в общественных пространствах Пензы памятные скульптурные портреты в честь Льва Ермина, Бориса Зубкова, Георга Мясникова, Василия Бочкарева», — напомнил Олег Мельниченко.

Глава региона выразил надежду на то, что в скором времени они будут включены в экскурсионные маршруты по Пензе.

Затем в картинной галерее имени К.А. Савицкого состоялась презентация книги «Александр Щербаков — градостроитель». В ней собраны воспоминания Александра Щербакова, его родных, друзей и коллег, использованы архивные фотографии и материалы из периодических изданий.

Над книгой работал коллектив авторов. Редактором-составителем выступил Валентин Мануйлов, сообщает пресс-служба облправительства.