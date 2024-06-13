Людмила Коломыцева удостоена медали ордена «За заслуги перед Пензенской областью» II степени Общество

Пенза, 13 июня 2024. PenzaNews. Депутат Пензенской городской думы VII созыва, заместитель генерального директора ГАУ «Медиахолдинг «Экспресс» Людмила Коломыцева удостоена медали ордена «За заслуги перед Пензенской областью» II степени.

Фото: Pgduma.ru

Региональную награду ей вручил губернатор Олег Мельниченко.

Как сообщает пресс-служба гордумы, Людмила Коломыцева поблагодарила руководителя субъекта федерации за высокую оценку ее трудовой и общественной деятельности.

Коломыцева Людмила Викторовна родилась в Пензе 2 июня 1969 года.

В 1995 году окончила Пензенский государственный педагогический университет имени В.Г. Белинского по специальности «Русский язык и литература».

В 1986–1987 годах работала техником в «Пензгражданпроекте».

В 1987–1988 годах была лаборантом кабинета химии в средней школе №53 города Пензы.

В 1988–1993 годах трудилась в яслях-саду №132 няней-санитаркой, воспитателем.

С 1993 по 1998 годы — воспитатель в яслях-саду №99.

В 1999–2000 годах — репортер, корреспондент АНО «Губернская газета «Пензенские вести».

С 2003 по 2011 годы — главный редактор журнала «Business Club в Пензе».

В 2011–2012 годах — генеральный директор ООО «Дело вкуса».

С 2013 по 2018 годы — заместитель главного редактора ООО «Инфо-Технологии».

С января 2018 года по сентябрь 2019 года — заместитель главы администрации Октябрьского района Пензы.

В сентябре 2019 года стала депутатом Пензенской городской думы седьмого созыва от «Справедливой России» в связи с отказом от мандата председателя совета реготделения партии Валерия Плахуты.

В ноябре 2019 года заняла должность заместителя генерального директора ГАУ «Медиахолдинг «Экспресс».