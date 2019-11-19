Людмила Коломыцева назначена замруководителя ГАУ «Медиахолдинг «Экспресс» Общество

Пенза, 19 ноября 2019. PenzaNews. Депутат Пензенской городской думы седьмого созыва от партии «Справедливая Россия» Людмила Коломыцева назначена заместителем генерального директора ГАУ «Медиахолдинг «Экспресс».

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщила ИА «PenzaNews» Людмила Коломыцева, в соответствии с приказом руководителя учреждения Виктора Рубцова, она приступит к работе в новой должности с предстоящей среды, 20 ноября.

По ее словам, она будет отвечать за работу четырех СМИ, заключение контрактов и взаимодействие с органами власти.

Читайте также

Рубцов назвал главными преимуществами «Экспресса» бюджетное финансирование и админресурс

На вопрос о том, планирует ли она наряду с административными задачами заниматься непосредственно журналистикой, Людмила Коломыцева пояснила, что пока не может дать однозначный ответ.

«Сложно сказать, учитывая депутатскую мою деятельность и те функции, которые будут на меня возложены. Я задачи пока себе такой не ставлю, но мне радостно вернуться снова в творческий коллектив, в творческий процесс. Мне нравится работать с творческими людьми, это в меня вросло. Я рада, что я возвращаюсь на свою стезю», — сказала собеседница агентства.

Коломыцева Людмила Викторовна родилась в Пензе 2 июня 1969 года.

В 1995 году окончила Пензенский государственный педагогический университет имени В.Г. Белинского по специальности «Русский язык и литература».

В 1986–1987 годах работала техником в «Пензгражданпроекте».

В 1987–1988 годах была лаборантом кабинета химии в средней школе №53 города Пензы.

В 1988–1993 годах трудилась в яслях-саду №132 няней-санитаркой, воспитателем.

С 1993 по 1998 годы — воспитатель в яслях-саду №99.

В 1999–2000 годах — репортер, корреспондент АНО «Губернская газета «Пензенские вести».

С 2003 по 2011 годы — главный редактор журнала «Business Club в Пензе».

В 2011–2012 годах — генеральный директор ООО «Дело вкуса».

С 2013 по 2018 годы — заместитель главного редактора ООО «Инфо-Технологии».

С января 2018 года по сентябрь 2019 года — заместитель главы администрации Октябрьского района Пензы.

В сентябре 2019 года стала депутатом Пензенской городской думы седьмого созыва от «Справедливой России» в связи с отказом от мандата председателя совета реготделения партии Валерия Плахуты.