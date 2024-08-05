Постановление суда о приостановлении деятельности рестобара на улице Московской в Пензе вступило в силу Общество

Пенза, 5 августа 2024. PenzaNews. Постановление Железнодорожного районного суда Пензы о приостановлении деятельности по оказанию услуг общественного питания в рестобаре «СОСО» на улице Московской, 100А, на 60 суток вступило в законную силу.

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«Суд установил, что 7 мая 2024 [года] в рестобаре в ходе проведения управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пензенской области санитарно-эпидемиологического расследования проведены осмотр помещения, технологического оборудования, отбор проб продукции общественного питания (салат из морепродуктов), взяты смывы с объектов окружающей среды, с производственного оборудования», — говорится в сообщении, размещенном на сайте Пензенского областного суда в понедельник, 5 августа.

В нем добавляется, что в результате были выявлены нарушения, в частности, не соблюдались правила товарного соседства, расфасованное пищевое сырье хранилось без маркировки, была нарушена поточность технологических операций, производственное помещение и технологическое оборудование находились в неудовлетворительном санитарном состоянии, в салате с морепродуктами были обнаружены бактерии группы кишечных палочек.

Из текста следует, что постановлением Железнодорожного районного суда Пензы ООО «Спецтех» было признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.6 КоАП РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения», и подвергнуто наказанию в виде приостановления деятельности рестобара на 60 суток, однако представитель организации подал жалобу, в которой просил заменить наказание на штраф.

«В связи с тем, что допущенные ООО «Спецтех» нарушения санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения создают непосредственную угрозу жизни и здоровью людей, судебная коллегия по административным делам Пензенского областного суда посчитала, что менее строгий вид наказания не сможет обеспечить достижение цели административного наказания. Постановление вступило в силу 2 августа», — сказано в сообщении.