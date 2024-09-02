Олег Мельниченко поздравил учащихся и педагогов с началом учебного года Общество

Пенза, 2 сентября 2024. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поздравил учащихся и педагогов с началом учебного года.

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«Сегодня динамика развития общества, технологические уклады диктуют повышенные требования к системе образования. Перед современной школой стоят масштабные стратегические задачи — максимально раскрыть способности учеников, воспитать широко образованное, творчески мыслящее молодое поколение, обладающее лидерскими качествами», — подчеркнул глава региона.

Он отметил, что в Пензенской области достигнута практически 100-процентная доступность дошкольного образования.

«Есть серьезные подвижки в вопросе перехода на обучение в одну смену. Связаны они в том числе с открытием ряда новых школ. В прошлом году в «Городе Спутнике» была открыта самая большая школа в Приволжском федеральном округе — почти на 2,5 тыс. мест, а в этом — школы в селе Большой Вьяс Лунинского района, в Бессоновке и Пензе (на улице Измайлова и в микрорайоне Заря). В рамках федеральной программы «Модернизация школьных систем образования» капитальный ремонт проводился в школах Сердобского, Спасского, Городищенского, Земетчинского, Башмаковского, Шемышейского районов и в городе Пензе. По этому показателю регион входит в число лучших в стране», — сказал Олег Мельниченко.

По его словам, власти региона делают все, чтобы создать достойные условия для плодотворной работы учителей и обучения детей.

«В этот торжественный день желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях!» — цитирует губернатора пресс-служба облправительства.