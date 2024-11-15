17:35:52 Пятница, 15 ноября
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Мельниченко по видеосвязи выступил на конференции «Пути трансформации государственного и корпоративного управления на современном этапе»

09:41 | 15.11.2024 | Общество

Печать

Пенза, 15 ноября 2024. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко по видеосвязи принял участие в VII международной конференции «Пути трансформации государственного и корпоративного управления на современном этапе», которая была посвящена теме «Человеческий капитал как фактор эффективного развития».

Мельниченко по видеосвязи выступил на конференции «Пути трансформации государственного и корпоративного управления на современном этапе»

Фото: Pnzreg.ru

«Выступил по видеосвязи на международной конференции, организованной МГИМО и Российской ассоциацией по связям с общественностью, вместе с главами других российских регионов, заместителями председателя Госдумы Борисом Александровичем Чернышовым и Владиславом Андреевичем Даванковым, экспертами», — написал Олег Мельниченко в своем Telegram-канале в минувший четверг, 14 ноября.

Он напомнил, что Пензенская область является один из трех субъектов РФ, где реализуется пилотный проект по стимулированию рождаемости.

«В Сердобском и Земетчинском районах ведем комплексную работу. Обновляем инфраструктуру, ремонтируем дороги, готовим для предприятий будущих специалистов сельского хозяйства в рамках проекта «Профессионалитет». Впервые за 30 лет строим жилье для специалистов бюджетной сферы. Предусмотрели финансовую помощь семьям для решения жилищных вопросов», — отметил губернатор.

По его словам, особое внимание уделяется репродуктивному здоровью.

«Граждане соответствующего возраста уже практически стопроцентно прошли углубленную диспансеризацию, молодым семьям выдано более 3 тыс. сертификатов для возможности пройти обследование и получить лечение или процедуру ЭКО. Растет число отказов от абортов», — подчеркнул глава региона.

«Позитивные изменения есть уже сейчас, но основные результаты системной работы увидим в перспективе. Сделать нужно еще много, поэтому крайне актуальным считаю решение правительства РФ продлить реализацию пилотного проекта на 2025 год», — добавил Олег Мельниченко.

Читайте также
Олег Мельниченко поздравил пензенских новобранцев с Днем призывника Реальный срок грозит жителю Кузнецка, который оплатил покупки чужой картой
В Мокшанском районе опрокинулся «УАЗ», пострадал мужчина Зампрокурора Пензенской области Евгений Новиков провел по видеосвязи прием жителей Неверкинского района
До двух лет лишения свободы может получить житель Земетчинского района, угрожавший соседу убийством Ученые ПГУ создали базу данных цифровых двумерных изображений лиц с антропометрическими измерениями представителей негроидной расы
Все новости
Актуальное

2007–2024 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама