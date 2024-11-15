Мельниченко по видеосвязи выступил на конференции «Пути трансформации государственного и корпоративного управления на современном этапе» Общество

Пенза, 15 ноября 2024. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко по видеосвязи принял участие в VII международной конференции «Пути трансформации государственного и корпоративного управления на современном этапе», которая была посвящена теме «Человеческий капитал как фактор эффективного развития».

Фото: Pnzreg.ru

«Выступил по видеосвязи на международной конференции, организованной МГИМО и Российской ассоциацией по связям с общественностью, вместе с главами других российских регионов, заместителями председателя Госдумы Борисом Александровичем Чернышовым и Владиславом Андреевичем Даванковым, экспертами», — написал Олег Мельниченко в своем Telegram-канале в минувший четверг, 14 ноября.

Он напомнил, что Пензенская область является один из трех субъектов РФ, где реализуется пилотный проект по стимулированию рождаемости.

«В Сердобском и Земетчинском районах ведем комплексную работу. Обновляем инфраструктуру, ремонтируем дороги, готовим для предприятий будущих специалистов сельского хозяйства в рамках проекта «Профессионалитет». Впервые за 30 лет строим жилье для специалистов бюджетной сферы. Предусмотрели финансовую помощь семьям для решения жилищных вопросов», — отметил губернатор.

По его словам, особое внимание уделяется репродуктивному здоровью.

«Граждане соответствующего возраста уже практически стопроцентно прошли углубленную диспансеризацию, молодым семьям выдано более 3 тыс. сертификатов для возможности пройти обследование и получить лечение или процедуру ЭКО. Растет число отказов от абортов», — подчеркнул глава региона.

«Позитивные изменения есть уже сейчас, но основные результаты системной работы увидим в перспективе. Сделать нужно еще много, поэтому крайне актуальным считаю решение правительства РФ продлить реализацию пилотного проекта на 2025 год», — добавил Олег Мельниченко.