В Пензе прошло торжественное собрание, посвященное 30-летию телеканала «Экспресс» Общество

Пенза, 20 ноября 2024. PenzaNews. Торжественное собрание, посвященное 30-летию телеканала «Экспресс», состоялось в киноконцертном зале «Пенза» вечером в минувший вторник, 19 ноября.

Фото: Pnzreg.ru

С круглой датой коллектив телеканала поздравил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

Выступая перед собравшимися, он поделился своими воспоминаниями.

«Когда «Экспресс» появился на наших пензенских каналах, мы еще были достаточно молодые — в студенческих годах. Телеканал стал полноценным средством массовой информации», — сказал Олег Мельниченко.

Губернатор отметил, что «Экспресс», который был частным телеканалом, а сейчас входит в состав государственного медиахолдинга и имеет статус обязательного общедоступного регионального телеканала, доказал свою состоятельность и жизнеспособность, выстояв в эпоху 1990-х годов и завоевав любовь зрителей в последующие десятилетия.

Фото: Pnzreg.ru

«Самое главное, что телеканал всегда работал для людей, помогал менять жизнь Пензенской области в лучшую сторону. То, что всегда было, есть и сейчас — актуальная новостная повестка», — сказал глава региона.

«Хочу поблагодарить сотрудников и особенно ветеранов за сохранение традиций настоящей журналистики, за искренние передачи, за диалог. За то, что жители Пензенской области всегда в курсе событий», — добавил он.

Олег Мельниченко вручил генеральному директору медиахолдинга «Экспресс» Антону Шаронову объявленную коллективу благодарность, а также подарил трехтомник «История Пензенского края», сообщает пресс-служба облправительства.