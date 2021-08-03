Антон Шаронов назначен гендиректором ГАУ «Медиахолдинг «Экспресс» Общество

Пенза, 3 августа 2021. PenzaNews. Антон Шаронов, который 12 июля был назначен на должность заместителя генерального директора ГАУ «Медиахолдинг «Экспресс», возглавил данное учреждение с 3 августа. Соответствующий приказ подписал временно исполняющий обязанности начальника департамента информационной политики и СМИ Пензенской области Сергей Федотов.

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Таким образом, Антон Шаронов сменил на посту Виктора Рубцова, который занимал должность генерального директора учреждения с момента создания ГАУ в августе 2019 года.

Как сообщил ИА «PenzaNews» Сергей Федотов, прежний руководитель уволен «по соглашению сторон».

«Закончился отпуск, он решил нас покинуть», — пояснил собеседник агентства, уточнив, что в рамках «Экспресса» Виктор Рубцов свою трудовую деятельность не продолжит.

Самой основной задачей Антона Шаронова на новом посту Сергей Федотов назвал «эффективное руководство государственным учреждением».

«Эффективность во главе угла», — сказал он.

Отвечая на вопрос корреспондента ИА «PenzaNews» о количестве заместителей гендиректора медиахолдинга, врио начальника департамента отметил, что у Антона Шаронова «пока один заместитель».

Шаронов Антон Анатольевич родился в Пензе 31 августа 1979 года.

Образование высшее. Кандидат исторических наук.

В разные годы трудился в правительстве Пензенской области, являлся главным редактором газеты «Комсомольская правда — Пенза», руководил управлением Роскомнадзора, возглавлял администрацию Сердобского района, был директором ГКУ «ПРОБИ».

Имеет классные чины действительного государственного советника Пензенской области 3 класса и действительного муниципального советника 1 класса.