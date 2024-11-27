Пензенский губернатор представил в Совфеде опыт региона по патриотическому воспитанию и сохранению исторической памяти Общество

Пенза, 27 ноября 2024. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко представил опыт региона по патриотическому воспитанию и сохранению исторической памяти на заседании совета по межнациональным отношениям и взаимодействию с религиозными объединениями при Совете Федерации.

Фото: Pnzreg.ru

«В Совете Федерации РФ поделился опытом нашего региона по патриотическому воспитанию и сохранению исторической памяти. [...] Как подчеркнул заместитель председателя Совета Федерации Константин Иосифович Косачев, сейчас в нашей стране идет возрождение системы патриотического воспитания. В Пензенской области соответствующий региональный закон появился еще в 2020 году, а на прошлой неделе приняли новый — отразили реальность в связи с СВО», — написал Олег Мельниченко в своем Telegram-канале поздно вечером в минувший вторник, 26 ноября.

По его словам, в патриотических мероприятиях в этом году приняли участие более 75 тыс. молодых людей, а наставниками ребят стали порядка 250 участников спецоперации.

«В школах действуют более 400 первичных отделений «Движения первых». Работают свыше 200 музеев и музейных комнат. В областном краеведческом музее создаем экспозицию, посвященную бойцам СВО», — отметил глава региона.

Олег Мельниченко напомнил, что по его поручению была создана «Школа юного археолога».

«Издаем книги по истории. Впервые подготовлены учебник для средней школы «География Пензенской области», создано трехтомное издание «История Пензенского края» и двухтомное — «История города Пензы». До этого про областной центр была только книга 1978 года «Город-крепость Пенза». А ведь человек должен как можно больше знать о великом прошлом Отчизны, о месте, где он родился и вырос, чтобы строить настоящее и с уверенностью смотреть в будущее», — подчеркнул губернатор.