В Пензенской области в 2024 году отремонтировано почти 20 км федеральных трасс Общество

Пенза, 4 января 2025. PenzaNews. Почти 20 км федеральных трасс отремонтировано в Пензенской области в 2024 году. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ФКУ «Поволжуправтодор».

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«В ноябре был введен в эксплуатацию капитально отремонтированный участок, [...] расположенный на границе Спасского и Нижнеломовского районов. Его расширили до 4 полос, установили осевое барьерное ограждение, стационарное электроосвещение и свыше 80 новых дорожных знаков. В районе села Засечного разместили две новые автобусные остановки, оборудованные тактильными наземными указателями для инвалидов по зрению», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что в 2024 году также были завершены работы по устройству слоев износа на федеральной трассе в границах Пензы: на участке с 633 по 645 км были уложены выравнивающий слой и верхний слой ЩМА, нанесена горизонтальная разметка.

«На этом же участке — 634 км — дорожники продолжают ремонт моста через Суру. Его завершение запланировано на 2025 год, работы идут с опережением графика», — отмечается в тексте.

В сообщении указано, что на соседнем участке начат ремонт, который планируется завершить в 2026 году.

«Здесь предусмотрено восстановление слоев дорожной одежды. Рабочие отфрезеруют дорожное полотно, на двух километрах участка будет применена технология холодной регенерации — ресайклинга. Данный метод заключается в измельчении старого покрытия с добавлением вяжущих материалов, что позволяет получить прочное и однородное основание. Эта технология успешно применяется для укрепления несущей способности дорожной одежды, увеличения срока ее службы. Также во время ремонта восстановят участки, будет частично заменена дорожная одежда, устроят выравнивающий слой и нанесут разметку», — поясняется в пресс-релизе.

В нем обращается внимание на то, что в текущем году намечено завершить ремонтные работы в Сердобском и Колышлейском районах на автодороге Р-207, которая перешла в федеральную собственность в середине 2022 года.

«Дорожники ведут ремонт на трех участках: будет укреплено основание, восстановлена дорожная одежда, установлены элементы обустройства, заменено барьерное ограждение и дорожные знаки, а также нанесена горизонтальная дорожная разметка», — уточняется в тексте.

Из сообщения следует, что капитальный ремонт двух путепроводов через железную дорогу «Пенза — Ртищево», которые располагаются на данной трассе и находятся в предаварийном состоянии, запланирован на 2026–2028 годы.