Пензенская область в 2025 году планирует восстановить 12 объектов в Запорожской области Общество

Пенза, 14 марта 2025. PenzaNews. Пензенская область в 2025 году в рамках специального инфраструктурного проекта планирует восстановить в Запорожской области 12 объектов, семь из которых расположены в городе Пологи и Пологовском муниципальном округе. Об этом сообщил глава Запорожской области Евгений Балицкий.

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«С рабочим визитом Запорожскую область посетил губернатор Пензенской области Олег Владимирович Мельниченко. Команда Пензенской области постоянно находится в Запорожской области, оказывает помощь в восстановлении социальной и жилищно-коммунальной инфраструктуры Пологовского и Токмакского муниципальных округов, пензенские специалисты планомерно реализуют инфраструктурные проекты на подшефных территориях. Только за три года восстановлено 43 объекта. Это объекты образования, здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства, многоквартирного сектора, культуры, центры «Мои документы». В 2025 году в рамках специального инфраструктурного проекта планируется восстановить 12 объектов, семь из которых расположены в городе Пологи и Пологовском муниципальном округе. Контракты по всем объектам уже заключены», — написал Евгений Балицкий в своем Telegram-канале в пятницу, 14 марта.

Он отметил, что большая работа проводится в части оздоровления детей.

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«Ежегодно пензенские шефы отправляют 500 наших ребят в оздоровительные лагеря на Черноморском побережье. Также в дни каникул для детей организовывают экскурсии в Пензу и другие города, чтобы познакомить с достопримечательностями. В рамках профориентации шефы организовывают для наших ребят поездки в высшие учебные заведения Пензенской области», — уточнил глава Запорожской области.

По его словам, отдельного внимания заслуживает работа аварийно-спасательных бригад пензенских специалистов, которые «оказывали максимальную помощь при эвакуации, спасательных работах, оперативном восстановлении инфраструктуры после террористических атак противника».

«Благодарен Олегу Владимировичу и правительству Пензенской области за помощь. Работа непростая, сопряженная с риском, требует большой самоотдачи и мужества», — написал Евгений Балицкий.