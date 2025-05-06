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Регалии почетных граждан Пензы вручены четверым участникам Великой Отечественной войны

09:38 | 06.05.2025 | Общество

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Пенза, 6 мая 2025. PenzaNews. Регалии почетных граждан Пензы вручены четверым участникам Великой Отечественной войны — Виктору Городнову, Николаю Комракову, Эльвире Королевой и Михаилу Пахомову — в преддверии празднования 80-летия Победы.

Регалии почетных граждан Пензы вручены четверым участникам Великой Отечественной войны

Фото: Pnzreg.ru

Торжественная церемония состоялась в правительстве Пензенской области 5 мая, ее провели глава Пензы Олег Денисов и председатель Пензенской городской думы Денис Соболев.

В присутствии губернатора Олега Мельниченко они вручили каждому ветерану удостоверение, свидетельство о присвоении звания «Почетный гражданин города Пензы», ленту почета и нагрудный знак.

«Думаю, звание «Почетный гражданин города Пензы» для вас важно. Вы — пензенцы, горожане. Это оценка вашего вклада в Победу и в последующую мирную жизнь, восстановление народного хозяйства», — сказал глава региона.

«Желаю прекрасного настроения в преддверии Дня Победы», — добавил Олег Мельниченко.

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Работа по присвоению званий почетных граждан муниципальных образований участникам Великой Отечественной войны ведется в Пензенской области по поручению президента России Владимира Путина.

«Я прожила 96 лет и дожила до такого почета, простая женщина... Спасибо всем большое», — поблагодарила почетный гражданин Пензы Эльвира Королева.

«Благодарен в честь 80-летия Великой Победы за присвоение звания почетного гражданина города Пензы. Завтра я уезжаю в Москву, буду представлять область на Красной площади», — поделился своими планами почетный гражданин Пензы Виктор Городнов.

Олег Мельниченко пообщался с ветеранами, пожелав каждому долголетия, сообщает пресс-служба правительства Пензенской области.


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