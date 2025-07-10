Олег Мельниченко оценил ход модернизации социально значимых объектов в Заречном Общество

Заречный, 10 июля 2025. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко оценил ход модернизации социально значимых объектов в городе Заречном.

Фото: Pnzreg.ru

«Завершен капремонт стадиона школы №222 — теперь там новое современное футбольное поле, баскетбольная площадка, беговые дорожки. Рядом в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» обустраивают сквер. В планах — капитально отремонтировать пристрой к школе, где сделают раздевалки, дополнительное пространство для занятий. Одобряю комплексный подход, школа станет полноценным центром дворового спорта», — написал он в своем Telegram-канале в минувшую среду, 9 июля.

Олег Мельниченко добавил, что ремонт проведен в центре детского технического творчества и во дворце творчества детей.

«В новых условиях учим детей программированию, создали новые возможности для занятий астрономией (восстановили башню обсерватории), открыли судомодельный кружок, обновили условия для обучения гончарному мастерству», — пояснил губернатор.

Он отметил, что работы по благоустройству сквера Демакова завершены почти наполовину.

«Здесь появится современное пространство для развития детей и молодежи, отдыха горожан и проведения мероприятий. До 1 августа обустроят дорожки, до 1 ноября — все работы должны быть завершены», — уточнил глава региона.

По мнению Олега Мельниченко, поликлиника МСЧ №59 ФМБА России «кардинально преобразилась».

«Ее отремонтировали в прошлом году по программе «Улучшение качества медицинской помощи в городах «Росатома». Пообщался с сотрудниками и посетителями — отзывы положительные», — написал он.

Олег Мельниченко подчеркнул, что улучшение социально важных объектов, а также обновление пассажирского общественного транспорта в Заречном будут продолжены.

«Стремимся к заметным и стабильным результатам развития», — резюмировал он.