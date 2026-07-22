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В Заречном будут вырубать ясени

13:02 | 22.07.2026 | Общество

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Заречный, 22 июля 2026. PenzaNews. Деревья, пораженные ясеневой изумрудной златкой, планируется вырубить в Заречном Пензенской области. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте администрации ЗАТО.

В Заречном будут вырубать ясени. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Заречный, как и значительная территория Пензенской области, попал в зону поражения вредителем — ясеневой изумрудной златки. Этот маленький неприметный жучок безжалостно поражает ясени, не оставляя им шанса на восстановление. [...] Приказом управления Россельхознадзора [...] существенная территория нашего региона объявлена карантинной фитосанитарной зоной по объекту «ясеневая изумрудная златка». Сейчас большая часть аварийных деревьев в Заречном — около 80% — это зараженные ясени. Их придется вырубить в целях безопасности жителей, пока они не успели нанести ущерб имуществу или жизни и здоровью людей», — сказано в тексте.

В нем подчеркивается, что на их месте будут высажены новые деревья, которые более устойчивы к вредителям.

«Это поможет сохранить привычный горожанам зеленый внешний вид города», — отмечается в сообщении.


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