В Заречном будут вырубать ясени Общество

Заречный, 22 июля 2026. PenzaNews. Деревья, пораженные ясеневой изумрудной златкой, планируется вырубить в Заречном Пензенской области. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте администрации ЗАТО.

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«Заречный, как и значительная территория Пензенской области, попал в зону поражения вредителем — ясеневой изумрудной златки. Этот маленький неприметный жучок безжалостно поражает ясени, не оставляя им шанса на восстановление. [...] Приказом управления Россельхознадзора [...] существенная территория нашего региона объявлена карантинной фитосанитарной зоной по объекту «ясеневая изумрудная златка». Сейчас большая часть аварийных деревьев в Заречном — около 80% — это зараженные ясени. Их придется вырубить в целях безопасности жителей, пока они не успели нанести ущерб имуществу или жизни и здоровью людей», — сказано в тексте.

В нем подчеркивается, что на их месте будут высажены новые деревья, которые более устойчивы к вредителям.

«Это поможет сохранить привычный горожанам зеленый внешний вид города», — отмечается в сообщении.