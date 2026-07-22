Гостиничный комплекс «Арт-Пенза» первым в Пензенской области реализовал возможность заселения по цифровому ID в «Максе» Общество

Пенза, 22 июля 2026. PenzaNews. Гостиничный комплекс «Арт-Пенза» в селе Рамзай Мокшанского района стал первым объектом размещения в Пензенской области, внедрившим возможность заселения с помощью цифрового ID в мессенджере «Макс». Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства культуры и туризма региона.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Теперь гости отеля могут пройти регистрацию без традиционного бумажного паспорта и анкеты. Чтобы заселиться, достаточно открыть в приложении «Макс» раздел «Цифровой ID», перейти во вкладку «Паспорт» и показать сотруднику стойки регистрации QR-код. Сотрудник отеля сканирует его через приложение «Госкан» на «Госуслугах», после чего данные автоматически подгружаются в систему», — сказано в тексте.

В нем уточняется, что такая возможность доступна совершеннолетним гражданам России, имеющим подтвержденную учетную запись на портале госуслуг.

«Технология цифрового заселения через «Макс» в настоящее время действует в пилотном режиме. По данным на середину июля 2026 года, воспользоваться сервисом можно примерно в половине средств размещения по всей России. [...] С 1 сентября отели с номерным фондом более 50 мест обязаны обеспечить такую возможность для гостей. При этом выбор способа регистрации — цифровой или традиционный — остается за постояльцем, а администратор отеля вправе запросить бумажный паспорт, если потребуется уточнить данные», — отмечается в сообщении.