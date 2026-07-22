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Семь жителей Пензы лишены водительских прав по искам прокуратуры

17:08 | 22.07.2026 | Общество

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Пенза, 22 июля 2026. PenzaNews. Суд удовлетворил иски прокуратуры о прекращении действия права семерых жителей Пензы на управление транспортными средствами.

Семь жителей Пензы лишены водительских прав по искам прокуратуры. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Прокуратура Ленинского района Пензы провела проверку соблюдения требований федерального законодательства об обеспечении безопасности дорожного движения. Установлено, что семь жителей областного центра, имеющих водительские удостоверения, состоят на учете в медицинских организациях с заболеваниями, являющимися противопоказанием для управления источником повышенной опасности. Прокуратура обратилась в суд с административными исковыми заявлениями о прекращении действия прав управления транспортными средствами. Заявленные требования прокурора удовлетворены в полном объеме», — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Пензенской области.

В нем добавляется, что водители обязаны вернуть удостоверения в Госавтоинспекцию.


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