Семь жителей Пензы лишены водительских прав по искам прокуратуры Общество

Пенза, 22 июля 2026. PenzaNews. Суд удовлетворил иски прокуратуры о прекращении действия права семерых жителей Пензы на управление транспортными средствами.

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«Прокуратура Ленинского района Пензы провела проверку соблюдения требований федерального законодательства об обеспечении безопасности дорожного движения. Установлено, что семь жителей областного центра, имеющих водительские удостоверения, состоят на учете в медицинских организациях с заболеваниями, являющимися противопоказанием для управления источником повышенной опасности. Прокуратура обратилась в суд с административными исковыми заявлениями о прекращении действия прав управления транспортными средствами. Заявленные требования прокурора удовлетворены в полном объеме», — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Пензенской области.

В нем добавляется, что водители обязаны вернуть удостоверения в Госавтоинспекцию.