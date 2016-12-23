Жители Пензенской области активно готовятся к зимнему фестивалю ГТО Спорт

Пенза, 23 декабря 2016. PenzaNews. Жители Пензенской области готовятся к зимнему фестивалю всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», который пройдет во всех регионах России в начале 2017 года.

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Согласно положению, соревнования будут проводиться в муниципальных образованиях с 9 января по 28 февраля, на региональном уровне — с 13 февраля по 1 апреля. Одной из особенностей станет возможность выполнения испытаний ГТО в официальный зачет всеми категориями населения.

Принять участие в фестивале смогут граждане России в возрасте от 9 до 70 лет.

Подготовку к состязаниям приверженцы активного образа жизни из Пензенской области совмещают с выполнением нормативов на базе 30 центров для сдачи ГТО.

Один из них расположен во дворце спорта «Рубин» в Пензе, где можно проверить свой уровень подготовки в беге, подтягивании, наклонах вперед, сгибании и разгибании рук, метании, рывке гири, прыжках в длину, стрельбе и самбо.

Желающим выполнить нормативы необходимо пройти регистрацию на портале, посвященном комплексу «ГТО», после чего подать индивидуальную или коллективную заявку.

Если участник не выполнил нормативы комплекса, он имеет право пройти повторное тестирование. Однако необходимо следить, чтобы при длительном промежутке между попытками человек не перешел в другую ступень в соответствии с возрастной категорией.

В пятницу, 23 декабря, с организацией работы центра тестирования на базе дворца спорта «Рубин» ознакомились участники семинара, посвященного внедрению комплекса «ГТО» среди трудовых коллективов.

Им было предложено самостоятельно выполнить испытания. В итоге они попробовали свои силы в стрельбе из пневматической винтовки.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 24 марта 2014 года президент РФ Владимир Путин подписал указ «О всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)», предусматривающий внедрение ГТО как программной и нормативной основы физического воспитания населения.

Пензенская область была включена в число пилотных регионов. В июле того же года в области утвердили план мероприятий по поэтапному внедрению ВФСК «Готов к труду и обороне».

В декабре 2014 года призер международных турниров по легкой атлетике, член совета при губернаторе Пензенской области по делам ветеранов Юрий Сараев был наделен почетным статусом «Посол ГТО».

К концу 2015 года в регионе было создано 30 центров и 128 мест для выполнения нормативов комплекса ГТО, на сайте физкультурно-спортивного комплекса зарегистрировались свыше 21 тыс. жителей. Для оснащения центров тестирования по заявкам органов местного самоуправления было приобретено необходимое оборудование и инвентарь из средств областного бюджета на сумму 180 тыс. рублей и средств федерального бюджета на 2 млн. 216 тыс. рублей, в том числе 297 пневматических винтовок, 473 комплекта лыжного инвентаря, 102 гири, 612 снарядов для метания, 57 навесных турников и 48 гимнастических скамеек.

В 2016 году внедрение комплекса ГТО было продолжено при поддержке губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева.