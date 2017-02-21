Более 10 тыс. пензенских школьников вошли в шахматную лигу «Белая ладья» Спорт Пенза, 21 февраля 2017. PenzaNews. Более 10 тыс. школьников вошли в шахматную лигу Пензенской области «Белая ладья». Фотография © PenzaNews Купить фотографию При этом в лигу вошло 351 образовательное учреждение. Курирует работу 421 педагог. Читайте также

В Пензенской области будет создана шахматная лига Количественный состав обучающихся распределен следующим образом: 1–4 классы — 5 тыс. 72 человека, 5–9 классы — 4 тыс. 126 человек, 10–11 классы — 993 человека. В рамках работы лиги «Белая ладья» на 2017 год запланировано 2 тыс. 427 школьных соревнований, 233 — районных. В семейные шахматные клубы входит 102 человека. Нет семейных шахматных клубов в Башмаковском, Белинском, Иссинском, Колышлейском, Пачелмском, Пензенском, Сосновоборском и Шемышейском районах, сообщается на сайте Института регионального развития Пензенской области. Нашли ошибку или опечатку в тексте?

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