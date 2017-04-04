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24 игрока пензенского «Дизелиста» отправились в Ярославль

09:32 | 04.04.2017 | Спорт

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Пенза, 4 апреля 2017. PenzaNews. 24 игрока пензенского «Дизелиста» отправились в Ярославль, где им предстоит провести две встречи с местной командой «Локо-Юниор» в рамках финала чемпионата Национальной молодежной хоккейной лиги 5 и 6 апреля. Об этом сообщает пресс-служба «Дизеля».

24 игрока пензенского «Дизелиста» отправились в Ярославль

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Ворота пензенской команды будут защищать Максим Борисов и Петр Кочетков.

В защите будут играть Максим Чигирев, Федор Соловьев, Антон Шкураев, Артем Зентереков, Дмитрий Киселев, Виталий Люлько, Евгений Яргаев и Антон Антонов.

В нападении себя проявят Наиль Кантеев, Алексей Соловьев, Максим Чумаков, Кирилл Кокшин, Василий Москалев, Александр Дудин, Никита Китанин, Никита Пушенко, Максим Забулика, Никита Демин, Сергей Колесников, Денис Шалатов, Максим Колмыков и Владислав Волков.

В настоящий момент счет в серии 1:1. Чтобы стать победителем, одной из команд необходимо выиграть три матча.
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