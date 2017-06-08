Григорий Кабельский призвал избавить пензенский спорт от скандалов Спорт

Пенза, 8 июня 2017. PenzaNews. Министр физической культуры и спорта Пензенской области Григорий Кабельский призвал тренеров не устраивать скандалы на соревнованиях.

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Поводом для обращения к ним с подобной просьбой стала ситуация, произошедшая в Бессоновском районе, где в этом году проходила областная легкоатлетическая эстафета на призы губернатора.

«Легкоатлетическая эстафета была организована Бессоновским районом на очень хорошем уровне, молодцы. […] Но [есть] такой нездоровый ажиотаж, который происходит среди некоторых тренеров, которые считают, что какие-то подставы есть. Наверное, они существует. Но подставы не министерство делает. Мы боремся против этого», — сказал Григорий Кабельский в ходе заседания коллегии ведомства, состоявшегося на базе училища олимпийского резерва Пензенской области в четверг, 8 июня.

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Министр привел в пример тренера из Старой Каменки, который во время эстафеты подходил к нему и вице-губернатору Валерию Савину, требуя снять с соревнований одну из команд.

«Пензенский район выставил в свою команду детей, которые не должны участвовать в эстафете. Они по возрасту не подходят. Я награждаю и вижу, что ребенок там 10-летний бежал. […] Более того, я через несколько дней этих детей вижу в Пензе, и они выступают совсем за другую организацию», — сказал он.

По мнению Григория Кабельского, таких ситуаций не надо допускать, а если они происходят, то задача ответственных за развитие спорта лиц — сглаживать конфликты.

«Эстафета губернаторская — это политическое мероприятие, всегда главы присутствуют. Это должен быть праздник, а праздник мы создаем», — отметил министр.