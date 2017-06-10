Захаров, Кузнецов, Бажина и Белова выступят на чемпионате Европы в Киеве Спорт

Пенза, 10 июня 2017. PenzaNews. Четверо представителей центра спортивной подготовки Пензенской области выступят на чемпионате Европы по прыжкам в воду, который стартует в Киеве в предстоящий понедельник, 12 июня.

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Это Илья Захаров, Евгений Кузнецов, Надежда Бажина и Валерия Белова, которые в преддверии важных стартов тренировались на подмосковной базе «Озеро Круглое».

Планируется, что Илья Захаров и Евгений Кузнецов будут бороться за медали на трамплине высотой 3 метра в индивидуальных и синхронных прыжках.

Надежда Бажина покажет мастерство на метровом трамплине, на трехметровом — в паре с Кристиной Ильиных, а также в командных соревнованиях.

Валерия Белова поборется за награды на вышке вместе с Юлией Тимошининой.