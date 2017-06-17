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Илья Захаров стал чемпионом Европы в прыжках с 3-метрового трамплина

11:36 | 17.06.2017 | Спорт

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Пенза, 17 июня 2017. PenzaNews. Воспитанник центра спортивной подготовки Пензенской области Илья Захаров завоевал «золото» чемпионата Европы по прыжкам в воду по итогам выступления на 3-метровом трамплине.

Илья Захаров стал чемпионом Европы в прыжках с 3-метрового трамплина. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В ходе состязаний, состоявшихся в Киеве в минувшую пятницу, 16 июня, он набрал 525,10 балла.

Своего ближайшего преследователя — украинца Илью Квашу — Илья Захаров опередил на 40,80 балла, несмотря на крайне неудачный пятый прыжок серии.

«Бронза» на счету украинца Олега Колодия, выступление которого судьи оценили в 470,30 балла.

Другой представитель РФ Евгений Кузнецов расположился на 13 строчке итогового протокола. В его активе 363,90 балла, сообщает пресс-служба Российской федерации прыжков в воду.
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