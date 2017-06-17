Илья Захаров стал чемпионом Европы в прыжках с 3-метрового трамплина Спорт Пенза, 17 июня 2017. PenzaNews. Воспитанник центра спортивной подготовки Пензенской области Илья Захаров завоевал «золото» чемпионата Европы по прыжкам в воду по итогам выступления на 3-метровом трамплине. © Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию В ходе состязаний, состоявшихся в Киеве в минувшую пятницу, 16 июня, он набрал 525,10 балла. Своего ближайшего преследователя — украинца Илью Квашу — Илья Захаров опередил на 40,80 балла, несмотря на крайне неудачный пятый прыжок серии. «Бронза» на счету украинца Олега Колодия, выступление которого судьи оценили в 470,30 балла. Другой представитель РФ Евгений Кузнецов расположился на 13 строчке итогового протокола. В его активе 363,90 балла, сообщает пресс-служба Российской федерации прыжков в воду. Нашли ошибку в тексте?

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