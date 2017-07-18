Пензенский «Дизель» проведет первый матч чемпионата ВХЛ на выезде Спорт

Пенза, 18 июля 2017. PenzaNews. Пензенский «Дизель» проведет свой первый матч в рамках регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги сезона 2017–2018 годов в Ижевске, где 9 сентября сыграет с местной «Ижсталью».

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Матч открытия чемпионата ВХЛ состоится днем ранее в Усть-Каменогорске, где на лед выйдут победитель прошлого сезона «Торпедо» и серебряный призер соревнований «Зауралье» из Кургана.

Согласно утвержденному календарю игр, 11 сентября «Дизель» в Альметьевске встретится с «Нефтяником», 13-го числа — в Нефтекамске с «Торосом», 15-го — в Перми с «Молотом-Прикамьем», а 24-го — завершит выездную серию в Самаре, где сыграет с ЦСК ВВС.

Первый домашний матч пензенская команда проведет в субботу, 30 сентября. Ее соперником станет «Буран» из Воронежа.

После этого в Пензу приедут «Рязань» — 2 октября, «СКА-Нева» из Санкт-Петербурга — 4-го числа и «Динамо» из Балашихи — 6-го.