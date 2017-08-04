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Пензенская «Лагуна-УОР» ставит перед собой самые амбициозные задачи — Юрий Новиков

12:13 | 04.08.2017 | Спорт

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Пенза, 4 августа 2017. PenzaNews. Пензенский женский мини-футбольный клуб «Лагуна-УОР» ставит перед собой самые амбициозные задачи. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил главный тренер команды Юрий Новиков.

Пензенская «Лагуна-УОР» ставит перед собой самые амбициозные задачи — Юрий Новиков

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«У нас задачи не ниже того уровня, как мы в этом году сыграли: […] второе или первое место [на чемпионате России по мини-футболу] хотим занять. Ну, и постараться выйти в финал Кубка и, возможно, там победить», — сказал собеседник агентства перед открытой тренировкой на стадионе «Первомайский» в пятницу, 4 августа.

По мнению Юрия Новикова, основные соперники «Лагуны-УОР» остались те же, что и в прошлом сезоне — «Торпедо-МАМИ», «Аврора» и «Снежана-Котельники».

«Среди тренерского штаба никаких изменений нет, в администрации тоже. Все остались на своих местах», — отметил главный тренер.

Вместе с тем он добавил, что к подготовке спортсменок привлечен Дмитрий Ганженко, который в свое время сам играл в Высшей лиге.

«Две тренировки в день мы будем проводить [на «Первомайском»] до 20 августа. Потом мы переходим на одноразовые тренировки в ФОК «Спутник», — уточнил собеседник агентства.

Юрий Новиков пояснил, что в каждом занятии старается предлагать что-то новое, чтобы футболистки не теряли интерес и находились в тонусе.
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