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Пензенская пловчиха Мария Асташкина продолжит карьеру в США

15:31 | 26.08.2017 | Спорт

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Пенза, 26 августа 2017. PenzaNews. 18-летняя пензенская пловчиха Мария Асташкина продолжит карьеру в США. Об этом она сообщила агентству «Весь спорт».

Пензенская пловчиха Мария Асташкина продолжит карьеру в США

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Девушка уже прибыла в Америку.

Планируется, что она будет выступать за команду Университета Луисвилля, расположенного в штате Кентукки.

Главным тренером сборной вуза по плаванию работает Артур Альбиеро, тренером-координатором женской команды — Стефани Джанкер.

Мария Асташкина родилась в Пензе 5 апреля 1999 года.

На юниорском чемпионате Европы по плаванию 2014 года выиграла четыре золотые медали на дистанциях 50, 100, 200 метров брассом и в комбинированной эстафете четыре по 100 метров.

В апреле 2015 года стала мастером спорта международного класса.

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В июне того же года завоевала четыре «золота» на Европейских играх в Баку, выиграв все 11 заплывов, включая четыре финала, в которых участвовала.

Была отобрана на чемпионат мира в Казани, где приняла участие в заплывах на 50 и 100 метров брассом, но дальше первого раунда пройти не смогла.

Завоевала «серебро» на юниорском чемпионате мира в Сингапуре на дистанции 200 метров брассом. В комбинированной эстафете четыре по 100 метров вместе с Марией Каменевой, Ириной Приходько и Полиной Егоровой завоевала золотую медаль.

Осенью 2016 года глава Минспорта Пензенской области Григорий Кабельский назвал Марию Асташкину в числе претендентов на участие в Олимпиаде 2020 года.
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