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В Башмаково состоятся областной легкоатлетический пробег и фестиваль по спортходьбе

09:13 | 13.09.2017 | Спорт

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Башмаково, 13 сентября 2017. PenzaNews. Областной легкоатлетический пробег в рамках акции «Мы за здоровое поколение» и фестиваль по спортивной ходьбе на призы заслуженного мастера спорта России, бронзового призера Олимпиады Алексея Воеводина пройдут в рабочем поселке Башмаково Пензенской области в предстоящую субботу, 16 сентября.

В Башмаково состоятся областной легкоатлетический пробег и фестиваль по спортходьбе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщается на сайте администрации Башмаковского района, соревнования будут проводиться по кругу улицы Советской. Торжественное открытие намечено на 12.00.

В связи с проведением турниров движение автотранспорта в центре поселка будет ограничено с 8.00 до 16.00.

Маршрутки на период времени с 12.40 до 14.40 будет осуществлять посадку пассажиров у магазина «Гермес».
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