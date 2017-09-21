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Пензенская «Лагуна-УОР» будет бороться за победу в ЧР по мини-футболу — Виталий Антонов

08:59 | 21.09.2017 | Спорт

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Пенза, 21 сентября 2017. PenzaNews. Пензенская «Лагуна-УОР» нацелена на победу в чемпионате России по мини-футболу. Об этом сообщил президент клуба Виталий Антонов.

Пензенская «Лагуна-УОР» будет бороться за победу в ЧР по мини-футболу — Виталий Антонов

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Сезон, надеюсь, будет более положительным, чем прошлый. От него я в первую очередь жду, чтобы молодежь, которая пришла в команду в прошлом году и добавилась в этом, окрепла. Во-вторых, хотелось бы, чтобы результат мы показали не хуже, чем в прошлом сезоне. Хочется бороться за первое место в чемпионате России и за кубок страны, чтобы не было такого провала, как год назад», — отметил он.

Виталий Антонов выразил надежду, что формула проведения второго этапа чемпионата — участвуют четыре команды конференции «Восток» и столько же от «Запада» — окажется действенной.

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«Система плей-офф себя оправдывает — матчи на вылет всегда более интересные, яркие, зрелищные, драматичные. Но единственное, что хотелось бы добавить, чтобы серия плей-офф проходила до двух побед, а не так как сейчас — одна игра дома и одна на выезде. Это более объективная, на мой взгляд, структура проведения решающих поединков, где разыгрываются медали. Но это в перспективе, и на следующий год, думаю, мы к этому придем», — цитирует президента клуба пресс-служба «Лагуны-УОР».

Первую игру «Лагуна-УОР» проведет на выезде 29–30 сентября с «Торпедо-МАМИ».
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