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Пензенский губернатор встретился с земляками, приехавшими на спартакиаду пенсионеров

12:47 | 30.09.2017 | Спорт

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Пенза, 30 сентября 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, который родился в Орловской области, встретился с членами делегации, представляющей его малую родину, прибывшими в регион для участия в IV Спартакиаде пенсионеров России.

Пензенский губернатор встретился с земляками, приехавшими на спартакиаду пенсионеров

Фото: Pnzreg.ru

«Я горжусь тем, что родился и вырос в Орловской области. Все, что связано с ней, мне очень близко и дорого. Я всегда поддерживаю свою родину», — отметил он в ходе неформальной встречи, состоявшейся в губернаторском доме Пензы в субботу, 30 сентября.

Иван Белозерцев поделился с земляками воспоминаниями о детстве, прошедшем в селе Бараново, а также о Пензенской области, которая, по словам главы региона, стала ему родной.

«Пензенская область — очень красивый субъект федерации, имеющий уникальные достопримечательности», — отметил он.

Также в ходе беседы была затронута тема развития спортивной базы Пензенской области.

«Мы поддерживаем и массовый спорт, и спорт высших достижений. Особое внимание уделяем физкультуре для людей старшего возраста», — пояснил губернатор.

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В свою очередь председатель орловского реготделения Союза пенсионеров России Иван Мосякин поблагодарил пензенские власти в лице Ивана Белозерцева за хорошую организацию спартакиады.

«Мы понимаем с учетом нашего жизненного опыта, что за принятием решения провести спартакиаду пенсионеров стоит прежде всего политическая воля губернатора. Наше поколение, которое мы сегодня представляем, всегда было активно в своей социальной позиции. Каждый на своем рабочем месте был полезен государству, и то, что Вы сделали сегодня возможным встретиться на пензенской земле пенсионерам России, очень знаковое событие», — цитирует гостя пресс-служба облправительства.
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