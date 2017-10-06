Пензенскую область на соревнованиях «Надежды России» представят семь гимнасток Спорт

Пенза, 6 октября 2017. PenzaNews. Семь спортсменок будут защищать честь Пензенской области на всероссийских соревнованиях по художественной гимнастике «Надежды России» в индивидуальной программе, которые пройдут во дворце спорта «Буртасы» с 10 по 13 октября.

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Так, регион будут представлять Анастасия Безрукова, Валерия Плачинда, Валерия Игошина, Александра Суслова, Ирина Кантемирова, Алина Смирнова, Полина Малякина.

Состязания проводятся только в многоборье. Гимнастки выполнят упражнения с обручем, мячом, булавами и лентой.

К соревнованиям от каждого субъекта Российской Федерации допускаются по две гимнастки 2002–2004 годов рождения, выступающие по программе кандидатов в мастера спорта, однако проводящий регион может выставить три спортсменки.

Дополнительно допускаются кандидаты в сборные команды России, а также по две гимнастки от спортивных обществ, сообщает отдел по организации спортивно-массовых мероприятий СДЮСШОР по гимнастике имени Н.А. Лавровой.