Губернатор потребовал увеличить число рабочих на стадионе «Зенит» в Пензе Спорт

Пенза, 12 октября 2017. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев поручил увеличить число рабочих, занятых при реконструкции стадиона «Зенит» в Пензе, который планируется использовать в качестве тренировочной площадки для одной из команд-участниц чемпионата мира по футболу 2018 года.

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Он отметил, что основные работы выполнены, однако на заключительном этапе важно ответственно подойти к решению оставшихся задач.

«Увеличивайте количество людей. Надо выполнить контракт вовремя», — сказал глава региона в ходе выездного совещания на объекте в четверг, 12 октября.

Иван Белозерцев призвал использовать благоприятные погодные условия, чтобы завершить благоустройство территории спортивного комплекса.

«В течение зимнего периода поле с натуральным покрытием необходимо сохранить, предпринять для этого все меры, чтобы к началу соревнований оно было в таком же идеальном состоянии», — добавил губернатор.

Он уточнил, что в сжатые сроки нужно привести в порядок прилегающие участки, удалить старые ветви растущих рядом деревьев, установить ограждения.

По данным пресс-службы правительства региона, реконструкцию стадиона намечено завершить до конца года.

По состоянию на 12 октября, во вновь построенном административном здании рабочие занимаются устройством инженерных сетей, остеклением окон. В ближайшее время планируется приступить к отделке.

На стадионе проводятся работы по организации освещения и монтажу систем видеонаблюдения, установке оборудования и инженерному обеспечению котельной.

Завершается устройство футбольных полей с натуральным и искусственным покрытиями.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews» заказчиком реконструкции стадиона «Зенит» в Пензе является МКУ «Управление капитального строительства Пензы», генеральным подрядчиком — МУП «Пензгорстройзаказчик».

Финансирование работ осуществляется по муниципальной программе «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры в городе Пензе на 2015–2018 годы».

После проведения чемпионата мира площадка будет использоваться для проведения соревнований Российского футбольного союза (РФС) разных категорий, областных и городских состязаний, тренировочных целей, а также для оказания спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных услуг.