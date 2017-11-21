Наталье Афремовой присвоено звание мастера спорта международного класса Спорт

Пенза, 21 ноября 2017. PenzaNews. Звание «Мастер спорта России международного класса» присвоено Наталье Афремовой из Пензы, которая занимается BMX-спортом. Соответствующий приказ подписал министр спорта РФ Павел Колобков.

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Наталья Афремова является многократным призером чемпионатов России, Европы и мира.

Среди ее наград — «бронза» Кубка России по велоспорту-BMX, третье место чемпионата России и «золото» этапа Кубка Европы.

Ранее глава Минспорта Пензенской области Григорий Кабельский сообщил, что Наталья Афремова сможет побороться за место в сборной России для участия в Олимпийских играх 2020 года.

Другим приказом танцоры Полина Карабатова и Евгений Кезин, а также тяжелоатлет Виктор Кошкин удостоены звания «Мастер спорта России».