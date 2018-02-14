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Пензенский «Дизель» проиграл «Торосу» в принципиальном матче

10:27 | 14.02.2018 | Спорт

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Пенза, 14 февраля 2018. PenzaNews. Пензенский «Дизель» проиграл «Торосу» из Нефтекамска со счетом 1:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги сезона 2017–2018 годов 13 февраля, практически лишившись шанса попасть в плей-офф.

Пензенский «Дизель» проиграл «Торосу» в принципиальном матче. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Счет открыл нападающий «Дизеля» Давид Думбадзе, однако затем последовали два гола от команды соперников. Их забили Роман Хисамутдинов и Виктор Постников.

В ходе пресс-конференции после матча главный тренер пензенской команды Андрей Сидоренко отметил, что эта игра имела очень большое значение.

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«Хочу сказать, что команда вышла биться, она была заряжена. Мы очень хотели выиграть. Не хватило завершающей части атаки. Нам не хватило исполнительского мастерства, когда выходили на ударную позицию», — цитирует Андрея Сидоренко пресс-служба клуба.

Следующую встречу пензенская команда проведет в спортивно-зрелищном комплексе «Дизель-Арена» с клубом «Молот-Прикамье» из Перми в предстоящий четверг, 15 февраля. Матч начнется в 19.00.

После 49 игр «Дизель» остался на 20 месте турнирной таблице, заработав 62 очка.
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