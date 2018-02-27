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В Саранске тренеры спортшколы ЦСКА поделятся опытом со школьниками из Никольска

08:47 | 27.02.2018 | Спорт

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Саранск, 27 февраля 2018. PenzaNews. Пятеро воспитанников отделения футбола детско-юношеской спортивной школы Никольского района Пензенской области принимают участие в четырехдневных мастер-классах в Саранске, во время которых с ними поделятся опытом тренеры ДЮСШ профессионального футбольного клуба ЦСКА.

В Саранске тренеры спортшколы ЦСКА поделятся опытом со школьниками из Никольска

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

С 26 февраля по 1 марта для подростков подготовлена насыщенная программа, по окончании которой каждый из них получит в подарок майку с логотипом клуба и мяч, а также возможность выйти на поле с игроками во время матчей чемпионата мира по футболу 2018 года.

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Всего в мастер-классах принимают участие более 200 школьников из 34 моногородов 11 субъектов РФ.

В частности, в Саранске собрались представители Пензенской, Ульяновской, Архангельской, Ивановской, Саратовской, Волгоградской, Новгородской и Нижегородской областей, а также Республики Коми, Мордовии и Чувашии.

Мероприятие организовано в рамках федеральной программы «Комплексное развитие моногородов», сообщает пресс-служба регионального министерства образования.
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