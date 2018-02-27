В Саранске тренеры спортшколы ЦСКА поделятся опытом со школьниками из Никольска Спорт

Саранск, 27 февраля 2018. PenzaNews. Пятеро воспитанников отделения футбола детско-юношеской спортивной школы Никольского района Пензенской области принимают участие в четырехдневных мастер-классах в Саранске, во время которых с ними поделятся опытом тренеры ДЮСШ профессионального футбольного клуба ЦСКА.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

С 26 февраля по 1 марта для подростков подготовлена насыщенная программа, по окончании которой каждый из них получит в подарок майку с логотипом клуба и мяч, а также возможность выйти на поле с игроками во время матчей чемпионата мира по футболу 2018 года.

Читайте также

В Пензе ждут футбольных фанатов, хотя участники ЧМ не выбрали местную тренировочную базу

Всего в мастер-классах принимают участие более 200 школьников из 34 моногородов 11 субъектов РФ.

В частности, в Саранске собрались представители Пензенской, Ульяновской, Архангельской, Ивановской, Саратовской, Волгоградской, Новгородской и Нижегородской областей, а также Республики Коми, Мордовии и Чувашии.

Мероприятие организовано в рамках федеральной программы «Комплексное развитие моногородов», сообщает пресс-служба регионального министерства образования.