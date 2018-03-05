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В Пензенской области планируется принять программу развития спортивной базы школ

08:23 | 05.03.2018 | Спорт

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Пенза, 5 марта 2018. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев предложил принять региональную программу материально-технического развития спортивной базы школ.

В Пензенской области планируется принять программу развития спортивной базы школ. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Для нас проведение чемпионата России [по настольному теннису] — это возможность посмотреть лучших игроков, которые приехали к нам из разных регионов страны. Это дает толчок развитию интереса к спорту. Я искренне хочу, чтобы заниматься приходили как можно больше детей. Думаю, что после чемпионата мы примем областную программу материально-технического развития спортивной базы школ, которая предусматривает в том числе и оснащение учебных заведений столами для настольного тенниса», — сказал он в ходе церемонии награждения победителей и призеров ЧР по настольному теннису в минувшее воскресенье, 4 марта.

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Глава региона отметил, что этот вид спорта не требует больших затрат.

«Мы и раньше устанавливали в школах столы, за которыми дети могли заниматься на переменах и после окончания уроков. Кроме того, нужно проводить больше соревнований, уделять внимание подготовке тренерского состава, продолжать презентации спортшкол. Это привлечет внимание подрастающего поколения к занятиям различными видами спорта», — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба правительства Пензенской области.
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