В Пензенской области планируется принять программу развития спортивной базы школ Спорт

Пенза, 5 марта 2018. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев предложил принять региональную программу материально-технического развития спортивной базы школ.

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«Для нас проведение чемпионата России [по настольному теннису] — это возможность посмотреть лучших игроков, которые приехали к нам из разных регионов страны. Это дает толчок развитию интереса к спорту. Я искренне хочу, чтобы заниматься приходили как можно больше детей. Думаю, что после чемпионата мы примем областную программу материально-технического развития спортивной базы школ, которая предусматривает в том числе и оснащение учебных заведений столами для настольного тенниса», — сказал он в ходе церемонии награждения победителей и призеров ЧР по настольному теннису в минувшее воскресенье, 4 марта.

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Глава региона отметил, что этот вид спорта не требует больших затрат.

«Мы и раньше устанавливали в школах столы, за которыми дети могли заниматься на переменах и после окончания уроков. Кроме того, нужно проводить больше соревнований, уделять внимание подготовке тренерского состава, продолжать презентации спортшкол. Это привлечет внимание подрастающего поколения к занятиям различными видами спорта», — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба правительства Пензенской области.