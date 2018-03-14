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В фестивале ГТО 15 марта примут участие 200 жителей Пензенской области

09:19 | 14.03.2018 | Спорт

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Пенза, 14 марта 2018. PenzaNews. 200 человек в составе 27 команд из разных районов Пензенской области примут участие в фестивале физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», который состоится в училище олимпийского резерва в Ахунах в четверг, 15 марта.

В фестивале ГТО 15 марта примут участие 200 жителей Пензенской области

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Команды составлены из жителей региона в возрасте от 30 до 70 лет.

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Торжественное открытие состоится в 10.00, после чего участники приступят к выполнению нормативов ГТО. Соревнования будут проходить как в командном, так и в личном первенстве соответственно возрастным ступеням.

Командам предстоит проверить свои силы в таких нормативах как бег на 30 или 60 метров, 2 и 3 км, подтягивание на высокой или низкой перекладине, отжимания или рывок гири, наклон вперед, прыжок в длину с места, стрельба и плавание.

По итогам состоится официальная церемония награждения. Команды и участники, занявшие призовые места, будут награждены кубками, медалями и дипломами Минспорта Пензенской области, сообщается на сайте регионального центра спортивной подготовки.
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