Пенза может гордиться молодежным составом «Лагуны-УОР» — тренер Спорт

Пенза, 2 апреля 2018. PenzaNews. Жители Пензы могут гордиться молодежным составом женского фини-футбольного клуба «Лагуна-УОР», который выиграл первенство первенство России среди девушек 2000–2001 годов рождения в Нижегородской области, не потерпев по ходу турнира ни одного поражения. Такое мнение высказал президент клуба Виталий Антонов, который выступил в роли наставника команды.

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Он пояснил, что в первую очередь высокого результата удалось добиться благодаря сплоченности коллектива.

«За счет того, что эти девчонки — перспективные молодые — проходят весь тренировочный процесс с первой командой [основным составом «Лагуны-УОР»], сыгранность у них была на хорошем уровне», — сказал Виталий Антонов в ходе открытой тренировки, состоявшейся в физкультурно-оздоровительном комплексе «Спутник» в Пензе в понедельник, 2 апреля.

По его словам, боевой настрой не дал команде дрогнуть в том числе в матче с «Авророй», которая считается «законодательницей мод» в женском мини-футболе.

Наставник также выразил удовлетворенность тем фактом, что три пензенские футболистки были признаны по итогам турнира лучшими: Екатерина Енина — нападающим, сестры Екатерина и Мария Самойловы — игроком и бомбардиром соответственно.

Тренер сообщил, что отдыха у спортсменок пока не планируется — 2 апреля они проводят тренировку, а на следующий день выезжают на соревнования.