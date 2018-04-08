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Пензенская «Лагуна-УОР» вышла в финал чемпионата России по мини-футболу

08:43 | 08.04.2018 | Спорт

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Пенза, 8 апреля 2018. PenzaNews. Пензенская «Лагуна-УОР» вышла в финал чемпионата России по мини-футболу среди женских команд, обыграв клуб «Снежана-Котельники» из Московской области со счетом 7:2 в домашнем матче, который состоялся в минувшую субботу, 7 апреля.

Пензенская «Лагуна-УОР» вышла в финал чемпионата России по мини-футболу

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Хозяйки поля уверенно начали игру, забив три гола к 14-й минуте. К перерыву их соперницы отыграли один мяч. Напряжение усилилось после гола игрока «Снежаны-Котельники» Татьяны Кулешовой, но пензенские спортсменки удержали преимущество, а затем еще четырежды поразили ворота соперниц.

Президент мини-футбольного клуба «Лагуна-УОР» Виталий Антонов отметил, что доволен результатом игры и выходом в финал турнира.

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«Победа далась нам непросто. Был сегодня звоночек тревожный при счете 3:2. У меня сразу мысль возникла: неужели произойдет повторение прошлого этюда, который был в Москве неделю назад. Пришлось взять тайм-аут, встряхнуть девчонок», — отметил он.

Виталий Антонов пояснил, что теперь спортсменки будут готовиться к финалу, где им предстоит сыграть с «Авророй» из Санкт-Петербурга.

«Понятно, что у некоторых игроков «Авроры» опыта побольше, чем у наших девчонок. У нас же молодая команда, но у нее есть свое самолюбие, есть самоотдача, поэтому легких игр с нами у нее не будет. Это принципиальный соперник, поэтому будем готовиться к игре, чтобы в финале сыграть достойно», — сказал президент МФК «Лагуна-УОР».

Пензенские спортсменки проведут игры с командой из Санкт-Петербурга 21 и 27 апреля, площадка матча станет известна позже, сообщает пресс-служба клуба.
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