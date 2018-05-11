В Пензе на 29 мая назначено собрание кредиторов хоккейного клуба «Дизель» Спорт

Пенза, 11 мая 2018. PenzaNews. Собрание кредиторов некоммерческого партнерства «Профессиональный хоккейный клуб «Дизель», в отношении которого введена процедура внешнего управления, состоится в спортивно-зрелищном комплексе «Дизель-Арена» в Пензе во вторник, 29 мая.

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По информации, которой располагает ИА «PenzaNews», на нем будет рассматриваться вопрос об утверждении проекта мирового соглашения.

В связи с этим внешний управляющий Абдурахман Абдулаев направил в Арбитражный суд Пензенской области ходатайство об отложении судебного заседания по итогам процедуры внешнего управления. 7 мая оно было удовлетворено.

Следующее заседание по делу назначено на 27 июня.

В случае утверждения проекта мирового соглашения кредиторами он должен быть заблаговременно представлен в суд.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», определением Арбитражного суда Пензенской области от 23 июня 2015 года по заявлению кредитора — государственного автономного образовательного учреждения профобразования «Училище олимпийского резерва Пензенской области» — было возбуждено производство по делу о банкротстве клуба «Дизель».

11 мая 2016 года в отношении него введена процедура внешнего управления.

С 23 марта 2018 года и.о. исполнительного директора клуба «Дизель» назначен руководитель спортшколы олимпийского резерва по хоккею Сергей Блохин. На данном посту он сменил Вадима Богацкова после того, как команда в очередной раз не вышла в плей-офф чемпионата Высшей хоккейной лиги (ВХЛ).