Пензенский «Зенит» задолжал футболистам и сотрудникам более 3 млн. рублей Спорт

Пенза, 31 мая 2018. PenzaNews. Задолженность пензенского муниципального автономного учреждения «Футбольный клуб «Зенит», который весной 2018 года из-за финансовых трудностей покинул профессиональную лигу и перешел в любительскую, перед 39 бывшими игроками и сотрудниками составляет более 3,2 млн. рублей по состоянию на 31 мая. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

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Она уточнила, что эта задолженность накоплена за период с июня 2017 года по апрель 2018-го.

«До середины 2017 года МАУ «ФК «Зенит» финансировалось из внебюджетных средств, а именно — за счет спонсорской помощи МУП «Пензгорстройзаказчик», которая в настоящее время не оказывается, что и стало причиной возникновения и наращивания задолженности по зарплате», — отметила собеседница агентства.

Светлана Артамонова пояснила, что с целью восстановления нарушенных прав работников клуба бывшему директору учреждения Виктору Смагину, а также нынешнему — Дмитрию Сергееву было внесено три представления, по результатам рассмотрения которых удалось добиться частичного погашения задолженности.

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«Бывший директор клуба привлекался прокурором района к административной ответственности по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ «Нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права» и был оштрафован на 15 тыс. рублей. Вновь назначенному руководителю в сентябре 2017 года объявлено предостережение о недопустимости нарушения закона», — сказала она.

Старший помощник прокурора добавила, что в мае текущего года в отношении Дмитрия Сергеева возбуждено дело об административном правонарушении по такой же статье.

«В интересах бывших профессиональных футболистов клуба и иных работников в 2017 году и истекшем периоде 2018-го в суд направлено 105 заявлений о выдаче судебных приказов о взыскании начисленной, но не выплаченной заработной платы на общую сумму более 5,2 млн. рублей, которые рассмотрены, удовлетворены и частично исполнены», — сообщила Светлана Артамонова.